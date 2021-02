Covid, taxi gratis per chi si vaccina: l’iniziativa di Free Now (Di lunedì 8 febbraio 2021) ROMA – Corse in taxi gratis per chi va a vaccinarsi contro il Covid. L’app multi-service ‘Free Now’ ha deciso infatti di stanziare 1 milione di euro per rimborsare i suoi passeggeri, in tutta Europa, che si recano in taxi presso i centri per la vaccinazione accompagnandoli in “totale sicurezza”. COME AVERE IL RIMBORSO Leggi su dire (Di lunedì 8 febbraio 2021) ROMA – Corse in taxi gratis per chi va a vaccinarsi contro il Covid. L’app multi-service ‘Free Now’ ha deciso infatti di stanziare 1 milione di euro per rimborsare i suoi passeggeri, in tutta Europa, che si recano in taxi presso i centri per la vaccinazione accompagnandoli in “totale sicurezza”. COME AVERE IL RIMBORSO

Ultime Notizie dalla rete : Covid taxi Ad Augusta i 422 naufraghi della Ocean Viking

... con le autorità sanitarie italiane che sono salòite a bordo e hanno iniziato i test Covid sui ... rimpatri immediati per chi non ha diritto alla protezione internazionale e stop alle Ong taxi del mare. ...

Voucher taxi a Firenze, Draghi (FdI): "Idea mia"

...per i voucher dei taxi, da me proposti con un ordine del giorno bocciato da PD e Lista Nardella lo scorso 18 gennaio, e spuntati oggi come idea geniale del Comune per contrastare i contagi da Covid ...

Covid, Regione Liguria proroga al 31 dicembre la carta bonus taxi Genova24.it Voucher per taxi e Ncc a disabili e persone fragili che devono evitare i bus

Un buono sconto per far prendere ad anziani, donne incinta, disabili e forse anche a medici e studenti un taxi o un Ncc. Così da alleggerire il carico su bus e tramvie. Di fronte a numeri del contagio ...

Taxi e Ncc, dal Comune voucher per i disabili Breaking news, Notizie dalla toscana

Firenze – Arrivano i vocucher per i disabili che intendano utilizzare taxi e Ncc, operazione in cui il Comune intende investire 765mila euro, come mezzo per arginare il rischio contagio da covid sui m ...

