Covid, sono 312 i medici morti in Italia (Di lunedì 8 febbraio 2021) Salgono a 312 i medici morti in Italia durante la pandemia di Coronavirus. Bruno De Luca, medico radiologo, e Roberto Puleo, medico anestesista in pensione che continuava a esercitare, sono gli ultimi due ‘caduti’ aggiunti all’elenco aggiornato dalla Federazione nazionale Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri (Fnomceo). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 8 febbraio 2021) Salgono a 312 iindurante la pandemia di Coronavirus. Bruno De Luca, medico radiologo, e Roberto Puleo, medico anestesista in pensione che continuava a esercitare,gli ultimi due ‘caduti’ aggiunti all’elenco aggiornato dalla Federazione nazionale Ordini deichirurghi e odontoiatri (Fnomceo). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

LegaSalvini : MIGRANTI E COVID, CONCESSO LO SBARCO ALLA OCEAN VIKING: QUANTI SONO CONTAGIATI - robersperanza : Con la vaccinazione delle persone con più di 80 anni prosegue l’impegno per proteggere i nostri anziani che sono st… - MediasetTgcom24 : Covid, lo chef Filippo La Mantia a Tgcom24: 'Ho chiuso il mio ristorante, tutte le misure sono state inutili'… - MaurizioFuochi : RT @_8Debora_: MESSICO: EFFETTI AVVERSI DA “VACCINO” COVID VACCINATO IERI, STAVA BENISSIMO, ED OGGI GUARDA COME STA QUESTO POVERO DISGRAZI… - siwel44it : RT @umanesimo: Verdini ha passato 85 giorni in carcere. Ora è agli arresti domiciliari perché a Rebibbia c'è il Covid e le sue condizioni d… -