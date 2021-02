Covid Sicilia: crollano i contagi, 20mila over 80 hanno prenotato il vaccino (Di lunedì 8 febbraio 2021) Sul fronte dell’emergenza Covid la Sicilia tira un sospiro di sollievo. Nel giorno in cui riprendono le lezioni in presenza negli istituti superiori, sia pure al 50%, e in cui partono le prenotazioni per le vaccinazioni degli over 80, il numero dei contagi crolla. Sono 478 i nuovi positivi (cento in meno rispetto a ieri) Leggi su ilmattinodisicilia (Di lunedì 8 febbraio 2021) Sul fronte dell’emergenzalatira un sospiro di sollievo. Nel giorno in cui riprendono le lezioni in presenza negli istituti superiori, sia pure al 50%, e in cui partono le prenotazioni per le vaccinazioni degli80, il numero deicrolla. Sono 478 i nuovi positivi (cento in meno rispetto a ieri)

GioChirilly : Ma cosa caxxo c'entrano le Poste con le prenotazioni per il #VaccinoAntiCovid? Dicono sia un casino da paura! Un'al… - MonrealeNews : Più di 20 mila i siciliani che hanno richiesto il vaccino #COVID - radiortm : Bollettino Covid in Sicilia. Il dato dell'8 febbraio - - NuovoSud : Covid in Sicilia, sotto i 500 casi e 22 morti: a Catania 107 positivi - NewSicilia : +++ La situazione #Coronavirus negli ospedali in #Sicilia +++ #Newsicilia -