Covid, Ordine dei Medici di Roma: "Vaccinare liberi professionisti, alcuni già ricoverati" (Di lunedì 8 febbraio 2021) ROMA – "L'avvio nel Lazio delle vaccinazioni per gli over 80 è una buona notizia, ma siamo ancora perplessi sul fatto che i medici liberi professionisti continuano a non essere chiamati dalle Asl. Proprio oggi ho ricevuto segnalazioni di alcuni medici, che lavorano negli studi, ricoverati in ospedale. E questo non va affatto bene". Così il presidente dell'Ordine dei medici di Roma in merito all'avvio oggi nel Lazio delle vaccinazioni per gli over 80.

