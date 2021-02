Covid nel Casertano, altri tre studenti positivi: sindaco chiude tutte le scuole (Di lunedì 8 febbraio 2021) Sono risultati positivi al Coronavirus tre studenti di un istituto scolastico di Conca della Campania, in provincia di Caserta. Dopo aver ricevuto notizia delle positività, il sindaco David Simone ha disposto la sospensione della didattica in presenza delle scuole di ogni ordine e grado sul territorio comunale. Covid nel Casertano, altri tre studenti positivi: sindaco L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 8 febbraio 2021) Sono risultatial Coronavirus tredi un istituto scolastico di Conca della Campania, in provincia di Caserta. Dopo aver ricevuto notizia delletà, ilDavid Simone ha disposto la sospensione della didattica in presenza delledi ogni ordine e grado sul territorio comunale.neltreL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

