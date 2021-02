Covid Napoli, infettivologo Chirianni: “Un altro weekend così e ospedali di nuovo pieni” (Di lunedì 8 febbraio 2021) “Il weekend appena passato ha dimostrato che la zona gialla è interpretata con un ‘liberi tutti’. A Napoli troppo traffico e troppa gente nelle vie del centro e sul lungomare. così non va bene. Gli ospedali sono al limite e se si ripetono le stesse scene anche il prossimo weekend saranno di nuovo pieni”. E’ l’allarme lanciato all’Adnkronos Salute da Antonio Chirianni, ex presidente della Simit (Società italiana di malattie infettive e tropicali) e primario emerito di Malattie infettive dell’Azienda ospedaliera dei Colli-Presidio Cotugno di Napoli. “La conferma dell’inefficacia del vaccino AstraZeneca contro la variante sudafricana del coronavirus non deve scoraggiaci. Se al momento non abbiamo alternative per ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 8 febbraio 2021) “Ilappena passato ha dimostrato che la zona gialla è interpretata con un ‘liberi tutti’. Atroppo traffico e troppa gente nelle vie del centro e sul lungomare.non va bene. Glisono al limite e se si ripetono le stesse scene anche il prossimosaranno di”. E’ l’allarme lanciato all’Adnkronos Salute da Antonio, ex presidente della Simit (Società italiana di malattie infettive e tropicali) e primario emerito di Malattie infettive dell’Aziendaera dei Colli-Presidio Cotugno di. “La conferma dell’inefficacia del vaccino AstraZeneca contro la variante sudafricana del coronavirus non deve scoraggiaci. Se al momento non abbiamo alternative per ...

