Covid | l’infettivologo Chirianni | Napoli | un altro week end affollato come questo e si riempiranno gli ospedali

(Di lunedì 8 febbraio 2021) “Ilend appena passato ha dimostrato che la zona gialla è interpreta con un “liberi tutti”. Atroppo traffico e troppa gente nelle vie del centro e sul lungomare. Così non va bene. Glisono al limite e se si ripetono le stesse scene anche il prossimoend saranno di nuovo pieni”. È l’allarme lanciato all’Adnkronos Salute da Antonio, ex presidente della Simit (Società italiana di malattie infettive e tropicali) e primario emerito di Malattie infettive dell’Aziendaera dei Colli-Presidio Cotugno di. “La conferma dell’inefficacia del vaccino AstraZeneca contro la variante sudafricana del coronavirus non ci scoraggia. Se al momento non abbiamo alternative per vaccinare e non possiamo scegliere allora meglio AstraZeneca che ...