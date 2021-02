Covid, l’allarme dell’infettivologo: “Con un altro weekend di folla a Napoli ospedali pieni” (Di lunedì 8 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Il weekend appena passato ha dimostrato che la zona gialla è interpreta con un ‘liberi tutti’. A Napoli troppo traffico e troppa gente nelle vie del centro e sul lungomare. Così non va bene. Gli ospedali sono al limite e se si ripetono le stesse scene anche il prossimo weekend saranno di nuovo pieni”. E’ l’allarme lanciato all’Adnkronos Salute da Antonio Chirianni, ex presidente della Simit (Società italiana di malattie infettive e tropicali) e primario emerito di Malattie infettive dell’Azienda ospedaliera dei Colli-Presidio Cotugno di Napoli. “La conferma dell’inefficacia del vaccino AstraZeneca contro la variante sudafricana del coronavirus non scoraggiaci. Se al momento non abbiamo ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 8 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Ilappena passato ha dimostrato che la zona gialla è interpreta con un ‘liberi tutti’. Atroppo traffico e troppa gente nelle vie del centro e sul lungomare. Così non va bene. Glisono al limite e se si ripetono le stesse scene anche il prossimosaranno di nuovo”. E’lanciato all’Adnkronos Salute da Antonio Chirianni, ex presidente della Simit (Società italiana di malattie infettive e tropicali) e primario emerito di Malattie infettive dell’Aziendaera dei Colli-Presidio Cotugno di. “La conferma dell’inefficacia del vaccino AstraZeneca contro la variante sudafricana del coronavirus non scoraggiaci. Se al momento non abbiamo ...

matteosalvinimi : Un anno fa moriva Li Wenliang, il giovane medico che tentò di lanciare l'allarme Covid, mentre il regime cinese, pr… - HuffPostItalia : 'Vivrai nei nostri cuori'. In ricordo del dottor Li, lanciò per primo l'allarme Covid e morì - Agenzia_Ansa : L'Alto Adige in lockdown da lunedì. Allarme varianti del virus in Umbria #Covid #ANSA - EsterCoppola : RT @giovannisarubbi: #domsday Il Covid-19 è un campanello d’allarme: l’orologio dell’#apocalisse segna (ancora) 100 secondi alla #mezzanott… - Giornaleditalia : Covid, 'Immunità di gregge ad agosto 2023': l'allarme di Fondazione Hume -

Ultime Notizie dalla rete : Covid l’allarme «Cancro, sarà la prossima emergenza dopo il Covid»: l’allarme di Susanne Schaffert, capo di Novartis Oncology Corriere della Sera