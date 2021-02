Covid Italia, i dati di oggi delle regioni (Di lunedì 8 febbraio 2021) I dati delle regioni di oggi, lunedì 8 febbraio, con tutte le news e i bollettini sui contagi da Coronavirus in Italia. I nuovi casi di coronavirus registrati in Toscana sono 523. Lo annuncia su Facebook il presidente della Toscana, Eugenio Giani, anticipando il dato del bollettino regionale di oggi sull’andamento dell’epidemia. Sono 7.909 i test effettuati di cui 5.782 tamponi molecolari e 2.127 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 6,61% (12,1% sulle prime diagnosi)”. “Teniamo alta l’attenzione, continuiamo a portare sempre la mascherina e restiamo responsabili. Coraggio Toscana!”, conclude Giani. Sono 171 i nuovi contagi da coronavirus nelle Marche secondo il bollettino di oggi. Il Servizio Sanità della Regione ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 8 febbraio 2021) Idi, lunedì 8 febbraio, con tutte le news e i bollettini sui contagi da Coronavirus in. I nuovi casi di coronavirus registrati in Toscana sono 523. Lo annuncia su Facebook il presidente della Toscana, Eugenio Giani, anticipando il dato del bollettino regionale disull’andamento dell’epidemia. Sono 7.909 i test effettuati di cui 5.782 tamponi molecolari e 2.127 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 6,61% (12,1% sulle prime diagnosi)”. “Teniamo alta l’attenzione, continuiamo a portare sempre la mascherina e restiamo responsabili. Coraggio Toscana!”, conclude Giani. Sono 171 i nuovi contagi da coronavirus nelle Marche secondo il bollettino di. Il Servizio Sanità della Regione ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono ...

