Covid Italia, bollettino oggi: 7.970 contagi e 307 morti. Emilia Romagna (1.273), Campania (1.189), Lombardia (895) e Lazio (782) al top (Di lunedì 8 febbraio 2021) Covid Italia, il bollettino di oggi 8 febbraio 2021. Si registrano oggi 7.970 nuovi casi (11.641 ieri). I morti sono 307, a fronte dei 270 di ieri, secondo i dati del ministero... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 8 febbraio 2021), ildi8 febbraio 2021. Si registrano7.970 nuovi casi (11.641 ieri). Isono 307, a fronte dei 270 di ieri, secondo i dati del ministero...

