Covid | istallato innovativo sistema di sanificazione nel Parco del Vesuvio

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli –nell’entenazionale del, Palazzo Mediceo di Ottaviano, undiantivirus dei locali, funzionante attraverso l’azione di lampade a raggi UV-C. Ilè dotato di un temporizzatore automatico che garantirà l’accensione quotidiana nelle ore in cui non sarà presente il personale all’interno dell’edificio. Tutto ciò farà sì che la sede sia costantemente igienizzata in maniera sostenibile, ovvero senza l’utilizzo di prodotti chimici. Un ulteriore vantaggio sarà quello di non dover interrompere le attività lavorative per effettuare la, così come avviene con i metodi tradizionali fino ad ora utilizzati. “Abbiamo realizzato questo investimento per ...