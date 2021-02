Covid, il gelo blocca la spedizione dei vaccini in Campania. Consegna rimandata a domani (Di lunedì 8 febbraio 2021) Non è arrivata questa mattina la Consegna attesa a NAPOLI delle dosi di vaccino contro il Covid19 per la Campania. La spedizione si è fermata a causa delle piste di atterraggio ghiacciate all’aeroporto di Lipsia, in Germania, si apprende dall’Unità di Crisi della Campania. L’intera spedizione di circa 49.000 vaccini pfizer, calcolato su sei dosi per flacone, è attesa quindi per domani. Nella giornata di domani è attesa anche una spedizione di vaccini Moderna mentre da mercoledì arriveranno le prime dosi di Astrazeneca. Nella prossima settimana ci sarà un taglio nella Consegna perché i vaccini saranno parametrati in base alla popolazione sopra gli 80 anni che ha ogni ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 8 febbraio 2021) Non è arrivata questa mattina laattesa a NAPOLI delle dosi di vaccino contro il19 per la. Lasi è fermata a causa delle piste di atterraggio ghiacciate all’aeroporto di Lipsia, in Germania, si apprende dall’Unità di Crisi della. L’interadi circa 49.000pfizer, calcolato su sei dosi per flacone, è attesa quindi per. Nella giornata diè attesa anche unadiModerna mentre da mercoledì arriveranno le prime dosi di Astrazeneca. Nella prossima settimana ci sarà un taglio nellaperché isaranno parametrati in base alla popolazione sopra gli 80 anni che ha ogni ...

occhio_notizie : Vaccini Covid in Campania, il gelo blocca le spedizioni: consegne rinviate a domani - MazzaliVanna : RT @RaiNews: Dopo lo spot ispirato a Sergio Endrigo: 'Come primule che hanno sfidato il gelo', la nuova campagna governativa per promuovere… - alescavanna : RT @RaiNews: Dopo lo spot ispirato a Sergio Endrigo: 'Come primule che hanno sfidato il gelo', la nuova campagna governativa per promuovere… - RaiperilSociale : RT @RaiNews: Dopo lo spot ispirato a Sergio Endrigo: 'Come primule che hanno sfidato il gelo', la nuova campagna governativa per promuovere… - hhx322 : RT @RaiNews: Dopo lo spot ispirato a Sergio Endrigo: 'Come primule che hanno sfidato il gelo', la nuova campagna governativa per promuovere… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid gelo Vaccini in Campania, il gelo blocca le spedizioni. Consegne rinviate a domani

Non è arrivata questa mattina la consegna attesa a Napoli delle dosi di vaccino contro il covid19 per la Campania . La spedizione si è fermata a causa delle piste di atterraggio ghiacciate all'...

Milano si scalda sempre più e sempre più velocemente

Read More Meteo Meteo: si inizia con le piogge e poi il gelo, ecco dove e quando 8 Febbraio 2021 Il ... Read More World Covid: negli Usa oltre 27 milioni di casi 8 Febbraio 2021 Sono più di 27 milioni i ...

"Il Gelo" il singolo di Revman dedicato alle vittime del Covid - Inside Music & Movies Covid, il gelo blocca la spedizione dei vaccini in Campania. Consegna rimandata a domani

Non è arrivata questa mattina la consegna attesa a NAPOLI delle dosi di vaccino contro il covid19 per la Campania. La spedizione si è fermata a causa delle piste di atterraggio ghiacciate all’aeroport ...

Vaccini Covid in Campania, il gelo blocca le spedizioni: consegne rinviate a domani

Vaccini Covid in Campania, il gelo blocca le spedizioni: consegne rinviate a domani. Questa mattina non è arrivata la consegna attesa a Napoli delle dosi di vaccino contro il Coronavirus. Vaccini ...

Non è arrivata questa mattina la consegna attesa a Napoli delle dosi di vaccino contro il covid19 per la Campania . La spedizione si è fermata a causa delle piste di atterraggio ghiacciate all'...Read More Meteo Meteo: si inizia con le piogge e poi il, ecco dove e quando 8 Febbraio 2021 Il ... Read More World: negli Usa oltre 27 milioni di casi 8 Febbraio 2021 Sono più di 27 milioni i ...Non è arrivata questa mattina la consegna attesa a NAPOLI delle dosi di vaccino contro il covid19 per la Campania. La spedizione si è fermata a causa delle piste di atterraggio ghiacciate all’aeroport ...Vaccini Covid in Campania, il gelo blocca le spedizioni: consegne rinviate a domani. Questa mattina non è arrivata la consegna attesa a Napoli delle dosi di vaccino contro il Coronavirus. Vaccini ...