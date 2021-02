COVID | il bollettino dell’Asl di Avellino | la mappa dei contagi

FabioGentile7 : RT @Adnkronos: ?? #Covid #Friuli, oggi 106 nuovi contagi e 26 morti: bollettino - infoitsalute : Covid oggi: i contagi in Italia. Il bollettino con i dati dalle Regioni - Adnkronos : ?? #Covid #Friuli, oggi 106 nuovi contagi e 26 morti: bollettino - CasilinaNews : #Ciociaria, il bollettino Covid-19 di oggi, lunedì 8 febbraio 2021 - Adnkronos : ?? #Covid #Abruzzo, 184 nuovi casi e 5 decessi: il bollettino -

Ultime Notizie dalla rete : COVID bollettino

il Resto del Carlino

Liguria In Liguria sono stati 364 i nuovi positivi al- 19 oggi in Liguria, a fronte di 2. È quanto riporta ilgiornaliero trasmesso dalla Regione alla Protezione civile nazionale. ...È quanto riportato dai dati diffusi dalla Regione nel consuetoepidemiologico. Si ...di Bari che hanno completato il richiamo per la seconda dose della vaccinazione contro il- 19. ...MONREALE, 8 febbraio – Molti meno positivi e più persone negativizzate. Questo il dato confortante che deriva dalla lettura dell'ultimo bollettino emesso dal Comune di Monreale e pubblicato sul sito i ...Sono 315 i nuovi casi di coronavirus e 16 i decessi segnalati oggi dalla Direzione generale dei servizi sanitari (Dghs) del ministero ...