Covid Friuli, oggi 106 nuovi contagi e 26 morti: bollettino (Di lunedì 8 febbraio 2021) Sono 106 i nuovi contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo il bollettino di oggi. Registrati inoltre 26 morti, ai quali se ne aggiungono altri 8 nel periodo compreso tra il primo e il 5 febbraio. 1.850 i tamponi molecolari effettuati, con una percentuale di positività del 5,72%. Sono inoltre 392 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 26 casi (6,63%). Restano stabili i ricoveri nelle terapie intensive (63) mentre quelli in altri reparti sono 527. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 2.595, con la seguente suddivisione territoriale: 590 a Trieste, 1274 a Udine, 562 a Pordenone e 169 a Gorizia. I totalmente guariti sono 55.226, i clinicamente guariti salgono a 1.681,

