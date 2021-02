Covid e zone, senza decreto le Regioni riaprono. Il Cts avverte: troppo pericoloso (Di lunedì 8 febbraio 2021) zone rosse a Chiusi (Siena), in tre comuni dell?Abruzzo, in mezza Umbria; allarme a Bologna, per il focolaio con dieci positivi nel reparto di Gastroenterologia del Sant?Orsola, e nelle... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 8 febbraio 2021)rosse a Chiusi (Siena), in tre comuni dell?Abruzzo, in mezza Umbria; allarme a Bologna, per il focolaio con dieci positivi nel reparto di Gastroenterologia del Sant?Orsola, e nelle...

Agenzia_Ansa : L'Iss, restare a casa. Zone rosse locali nelle Regioni. La richiesta dei governatori: 'Aprire i ristoranti la sera… - LegaSalvini : MARCO TRAVAGLIO ANCORA CI SPERA: CONTE PREMIER, SUL COVID È ANDATO BENISSIMO ?????? - ilmessaggeroit : Covid e zone, senza decreto le Regioni riaprono. Il Cts avverte: troppo pericoloso - bizcommunityit : Covid: l'Italia è più gialla, ma scattano le zone rosse localizzate | Folla nelle città, Speranza chiede 'prudenza' - ProvenSimon : @GassmanGassmann @DIMAS05445382 Quello che non capisco è: ma in una città, grande per estensione e piena di zone in… -