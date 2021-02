Covid e zone | senza decreto le Regioni riaprono Il Cts avverte | troppo pericoloso

(Di lunedì 8 febbraio 2021)rosse a Chiusi (Siena), in tre comuni dell?Abruzzo, in mezza Umbria; allarme a Bologna, per il focolaio con dieci positivi nel reparto di Gastroenterologia del Sant?Orsola, e nelle...

Agenzia_Ansa : L'Iss, restare a casa. Zone rosse locali nelle Regioni. La richiesta dei governatori: 'Aprire i ristoranti la sera… - LegaSalvini : MARCO TRAVAGLIO ANCORA CI SPERA: CONTE PREMIER, SUL COVID È ANDATO BENISSIMO ?????? - bizcommunityit : Covid, aumentano le zone rosse locali: le ordinanze e le restrizioni di Comuni e Regioni - statodelsud : Covid, ultime news. Da oggi 17 Regioni gialle. Zone circoscritte diventano rosse. LIVE - Pino__Merola : Covid, ultime news. Da oggi 17 Regioni gialle. Zone circoscritte diventano rosse. LIVE -

Ultime Notizie dalla rete : Covid zone

Il Messaggero

In rosso l'Alto Adige, la provincia di Perugia, alcuni comuni del Ternano, dell'Abruzzo e del Molise. Casi di variante inglese in scuole delle Marche. Monito di Speranza contro gli assembramenti: '...I geloni esistevano anche prima del, si tratta di arrossamenti,nodulari soprattutto alle estremità delle mani e dei piedi o anche delle orecchie, dovute ad altri fattori. Con ilè ...L'Italia si risveglia oggi quasi tutta in zona gialla, con regole e misure meno rigide per gran parte del territorio nazionale. Sulla base dei report ...Dal momento che la normativa vigente impone la chiusura di bar e locali a partire dalle 18 per via delle restrizioni Covid, i giovani hanno scelto un luogo di ritrovo alternativo, dove bere e mangiare ...