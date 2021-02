Covid e lattoferrina, il nuovo studio: “Risultati promettenti” (Di lunedì 8 febbraio 2021) Alice Torri La lattoferrina, una glicoproteina presente in maniera naturale in diverse secrezioni umane, tra cui il latte materno, potrebbe essere una risposta contro il Covid-19. Lo si evince da uno studio italiano dal titolo “Gli effetti protettivi della lattoferrina in vitro contro l’infezione di Sars-CoV-2“, i cui Risultati sono stati pubblicati sulla rivista ‘Nutrients’. L’obiettivo dei ricercatori era quello di valutare per la prima volta il potenziale della lattoferrina bovina nella prevenzione dell’infezione da Sars-CoV-2 in vitro e, in particolare, analizzare gli effetti della glicoproteina nell’influenzare le risposte immunitarie antivirali e nell’inibire l’infezione e la replicazione del coronavirus. Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università degli Studi di Milano, ... Leggi su improntaunika (Di lunedì 8 febbraio 2021) Alice Torri La, una glicoproteina presente in maniera naturale in diverse secrezioni umane, tra cui il latte materno, potrebbe essere una risposta contro il-19. Lo si evince da unoitaliano dal titolo “Gli effetti protettivi dellain vitro contro l’infezione di Sars-CoV-2“, i cuisono stati pubblicati sulla rivista ‘Nutrients’. L’obiettivo dei ricercatori era quello di valutare per la prima volta il potenziale dellabovina nella prevenzione dell’infezione da Sars-CoV-2 in vitro e, in particolare, analizzare gli effetti della glicoproteina nell’influenzare le risposte immunitarie antivirali e nell’inibire l’infezione e la replicazione del coronavirus. Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università degli Studi di Milano, ...

giornaleradiofm : Coronavirus: Pregliasco, 'risultati studio su lattoferrina promettenti': Roma, 8 feb. (Adnkronos Salute) - Una risp… - Adnkronos : #Covid e #lattoferrina, @preglias: 'Da studio italiano risultati promettenti' - TommyBrain : NeuroScienze:Lattoferrina per prevenire il Covid - IacobellisT : NeuroScienze:Lattoferrina per prevenire il Covid - TommyBrain : NeuroScienze:Lattoferrina per prevenire il Covid -

Ultime Notizie dalla rete : Covid lattoferrina Lattoferrina contro covid, studio italiano/ Pregliasco: "Primi risultati promettenti"

LATTOFERRINA VS COVID, PREGLIASCO: "POTREBBE ESSERE USATO COME ADIUVANTE" Durante lo studio sulla lattoferrina è stato isolato il covid da un paziente presso l'Unità di Microbiologia dell'ospedale ...

Coronavirus, Pregliasco: 'Risultati studio su lattoferrina promettenti'

Roma, 8 feb. - Una risposta contro il Covid - 19? Potrebbe venire dalla lattoferrina, una glicoproteina naturalmente presente in varie secrezioni umane tra cui il latte materno. È quanto emerge da uno studio italiano dal titolo "Gli ...

Coronavirus, Pregliasco: "Risultati studio su lattoferrina promettenti" Adnkronos Covid e lattoferrina, Pregliasco: "Da studio italiano risultati promettenti"

" I risultati dello studio sono molto interessanti e incoraggianti – conferma Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università degli Studi di Milano - perché ci dimostrano che il trattamento preventivo c ...

Coronavirus: Pregliasco, 'risultati studio su lattoferrina promettenti'

Roma, 8 feb. (Adnkronos Salute) - Una risposta contro il Covid-19? Potrebbe venire dalla lattoferrina, una glicoproteina naturalmente presente in varie secrezioni umane tra cui il latte materno. È qua ...

VS, PREGLIASCO: "POTREBBE ESSERE USATO COME ADIUVANTE" Durante lo studio sullaè stato isolato ilda un paziente presso l'Unità di Microbiologia dell'ospedale ...Roma, 8 feb. - Una risposta contro il- 19? Potrebbe venire dalla, una glicoproteina naturalmente presente in varie secrezioni umane tra cui il latte materno. È quanto emerge da uno studio italiano dal titolo "Gli ..." I risultati dello studio sono molto interessanti e incoraggianti – conferma Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università degli Studi di Milano - perché ci dimostrano che il trattamento preventivo c ...Roma, 8 feb. (Adnkronos Salute) - Una risposta contro il Covid-19? Potrebbe venire dalla lattoferrina, una glicoproteina naturalmente presente in varie secrezioni umane tra cui il latte materno. È qua ...