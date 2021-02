Covid Calabria, 142 nuovi contagi e 1 morto: bollettino (Di lunedì 8 febbraio 2021) Sono 142 i nuovi contagi da coronavirus in Calabria secondo il bollettino di oggi. Registrato inoltre un altro morto. Nella regione ad oggi sono stati sottoposti a test 509.214 soggetti per un totale di 538.810 tamponi eseguiti (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 34.333 (+142 rispetto a ieri), quelle negative 474.881. Sono questi i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute, che fanno registrare, inoltre, -1 terapie intensive, +380 guariti/dimessi. Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: Cosenza: CASI ATTIVI 3.027 (54 in reparto AO di Cosenza; 15 in reparto al presidio di Rossano;4 al presidio ospedaliero di Acri; ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 8 febbraio 2021) Sono 142 ida coronavirus insecondo ildi oggi. Registrato inoltre un altro. Nella regione ad oggi sono stati sottoposti a test 509.214 soggetti per un totale di 538.810 tamponi eseguiti (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 34.333 (+142 rispetto a ieri), quelle negative 474.881. Sono questi i dati giornalieri relativi all’epidemia da-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute, che fanno registrare, inoltre, -1 terapie intensive, +380 guariti/dimessi. Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: Cosenza: CASI ATTIVI 3.027 (54 in reparto AO di Cosenza; 15 in reparto al presidio di Rossano;4 al presidio ospedaliero di Acri; ...

