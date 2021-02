Covid, Bassetti: “Ministero della Salute in ritardo su varianti” (Di lunedì 8 febbraio 2021) ROMA – “Ci sono numerose varianti, le tre più note sono l’inglese, la brasiliana e la sudafricana. La prima sembra essere neutralizzata correttamente dal vaccino. Mentre le altre due non garantiscono di essere reinfettati né abbiamo certezza che il vaccino abbia efficacia contro di esse. Il tema però è: perché il ministero della Salute non ha spinto a sufficienza per il sequenziamento delle varianti? Sono mesi che ne parliamo, il problema quindi non si pone ora ma si poneva già mesi fa”. Così Matteo Bassetti, direttore di malattie infettive del San Martino di Genova, intervenendo su ‘L’aria che tira’ su La7. Leggi su dire (Di lunedì 8 febbraio 2021) ROMA – “Ci sono numerose varianti, le tre più note sono l’inglese, la brasiliana e la sudafricana. La prima sembra essere neutralizzata correttamente dal vaccino. Mentre le altre due non garantiscono di essere reinfettati né abbiamo certezza che il vaccino abbia efficacia contro di esse. Il tema però è: perché il ministero della Salute non ha spinto a sufficienza per il sequenziamento delle varianti? Sono mesi che ne parliamo, il problema quindi non si pone ora ma si poneva già mesi fa”. Così Matteo Bassetti, direttore di malattie infettive del San Martino di Genova, intervenendo su ‘L’aria che tira’ su La7.

