BreakingItalyNe : RT @Adnkronos: ?? #Covid #Basilicata, oggi 16 nuovi contagi e 3 morti: bollettino - Adnkronos : ?? #Covid #Basilicata, oggi 16 nuovi contagi e 3 morti: bollettino - TRMh24 : ?? EMERGENZA #CORONAVIRUS BASILICATA | (Dati estratti alle 10.00) Su 204 tamponi processati ieri, 16 i positivi. Ri… - BuonoClaudio : COVID-19 IN BASILICATA. Poco più di 200 tamponi processati: 15 positivi e 31 guariti. Ma ci sono altri 3 decessi… - LaSiritide : La Siritide - 8/02/2021 - Covid Basilicata: oggi 16 positivi (ma pochi tamponi processati) e 3 decessi -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Basilicata

Adnkronos

... a chi ne ha diritto, l'interesse alla vaccinazione anti -. Non si può parlare di ...Lombardia e Piemonte rispettivamente dal 16 e dal 21 febbraio mentre non si hanno ancora notizie da,...9.917 Note: A seguito di verifica e riallineamento tra piattaforme- 19 della Regionee dell'Istituto Superiore di Sanità, si registrano, con il bollettino odierno, n. 5 guarigioni ...Sono 204 i tamponi processati ieri, domenica, in Basilicata. Di questi, 15 sono risultati positivi al Covid-19 e 31 sono i guariti. Ma si contano altri tre decessi. Ecco il dettaglio. I RICOVERATI SO ..."Perché in Umbria la pandemia è arrivata a questo punto?". È la domanda che si pone il consigliere regionale Vincenzo Bianconi (Misto). (ANSA) ...