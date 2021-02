Covid 7970 nuovi casi e 307 morti Umbria al collasso | la variante brasiliana infetta anche chi è già vaccinato

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Gravissima la situazione dell’che, per due terzi, è in zona “rossa rafforzata”. Gli ospedali stanno collassando: un ricoverato in più ogni ora.chi è già guarito o chi ha già ricevuto il vaccino, si stando. Il Ministero della Salute informa che itotali – attualmente positivi,e guariti – sono L'articolo proviene da Leggilo.org.

I posti letto occupati nei repartiordinari sono - 261 , per un totale di 19.527 ricoverati, sotto quota 20 mila i ricoverati dal 4 febbraio, come a inizio novembre. I posti letto occupati in ...Rispetto ai dati di ieri il calo dei casi è evidente, anche se risente dell'effetto week end. Nelle ultime 24 ore sono stati 7.970 i test positivi al coronavirus registrati in Italia. Ieri erano stati ...Nelle 24 ore precedenti i nuovi casi erano stati 11.641 e i morti 270. Sale ancora il numero dei medici morti Salgono a 312 i medici morti in Italia durante la pandemia di Covid-19. Bruno De Luca, ...Covid Italia, il bollettino di oggi 8 febbraio 2021. Si registrano oggi 7.970 nuovi casi (11.641 ieri). I morti sono 307, a ...