Covid | 7 970 nuovi casi e 307 morti | il bollettino dell’8 febbraio 2021

peppesava : RT @Ragusanews: Covid Italia, 8 febbraio: 7.970 casi e 307 morti - Ragusanews : Covid Italia, 8 febbraio: 7.970 casi e 307 morti - fanpage : Ultim'ora Diramato il bollettino Covid di oggi, Lunedì 8 Febbraio. - folucar : RT @notiziae: Covid, +7.970 nuovi casi in Italia nelle ultime 24 ore. +307 morti, +15.082 guariti. Tamponi: 144.270 Casi testati: 54.895 T… - folucar : RT @lattuga99: Bollettino di oggi: Casi attuali: 419.604 (-7.419) Deceduti: 91.580 (+307) Guariti: 2.133.523 (+15.082) Totale casi: 2.644.7… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 970

LA SITUAZIONE NEL MONDO Nel mondo sono stati superati i 2,3 milioni di morti. Nelle ultime ... 51.266 in Puglia, 48.840 in Lombardia, 43.261 in Emilia Romagna , 39.009 in Sici l ia, 26.in ......attualmente positivi sono 26.(+118 da ieri pomeriggio), mentre i negativizzati sono 280.585 (+162 da ieri pomeriggio). Dieci i nuovi decessi causati dal virus (9.281 in totale). I pazienti...Ministero Salute, torna a salire numero ricoveri. Quasi 8mila nuovi positivi ma basso dato tamponi effettuati - picenotime.it - IT ...In Italia si registrano altri 7.970 casi di coronavirus, con 144.270 tamponi e 307 vittime. Lo riportano i dati del ministero della Salute. Sono 442 i nuovi contagi Covid registrati nelle ultime 24 or ...