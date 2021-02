Covid-19, zona gialla e zona rossa: ecco come è divisa l’Italia (Di lunedì 8 febbraio 2021) Covid-19, oggi 8 febbraio 16 regioni saranno zona gialla fatta eccezione per la Puglia, Sicilia, Umbria e la provincia autonoma di Bolzano Photo by Andreas SOLARO / AFP) (Photo by ANDREAS SOLARO/AFP via Getty Images) L’ultima settimana del DPCM di Conte sarà caratterizzata dal giallo. Infatti 16 regioni sono nella zona con minori restrizioni, fatta eccezioni per Puglia, Sicilia, Umbria e la provincia autonoma di Bolzano che saranno in zona arancione. Ti potrebbe interessare anche->Governo Draghi: Salvini è dentro come nel dopoguerra Covid-19, non mancano però alcune microaree in zona rossa La maggior parte delle regioni in Italia, ... Leggi su ck12 (Di lunedì 8 febbraio 2021)-19, oggi 8 febbraio 16 regioni sarannofatta eccezione per la Puglia, Sicilia, Umbria e la provincia autonoma di Bolzano Photo by Andreas SOLARO / AFP) (Photo by ANDREAS SOLARO/AFP via Getty Images) L’ultima settimana del DPCM di Conte sarà caratterizzata dal giallo. Infatti 16 regioni sono nellacon minori restrizioni, fatta eccezioni per Puglia, Sicilia, Umbria e la provincia autonoma di Bolzano che saranno inarancione. Ti potrebbe interessare anche->Governo Draghi: Salvini è dentronel dopoguerra-19, non mancano però alcune microaree inLa maggior parte delle regioni in Italia, ...

SkyTG24 : Covid Umbria, tutta la provincia di Perugia in zona rossa - Agenzia_Ansa : Ventisette Comuni del Basso Molise in zona rossa. Nei giorni scorsi altri piccoli comuni dell'area erano già finiti… - Corriere : A Milano Darsena affollata alla vigilia della zona gialla - Labellapassante : @Val3ntjn4 Non era un tweet riferito al covid ma al mio papà, non ho specificato sorry. Per la zona rossa speriamo… - infoitinterno : CHIUSI E' ZONA ROSSA PERCHE' LA SITUAZIONE E' GRAVE. LE VARIANTI DEL COVID PREOCCUPANO L'ISTITUTO SUPERIORE DI SANI… -