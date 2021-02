Covid-19, Marche: ventiliazione meccanica controllate nelle aule, Meloni: “Altro che banchi a rotelle” (Di lunedì 8 febbraio 2021) Ventilazione meccanica nelle aule e dispostivi antiparticolato nei bus. Sono i due progetti della giunta regionale guidata dal governatore Francesco Acquaroli. Il primo era stato annunciato in occasione dell’annuncio del ritorno in classe degli studenti delle superiori, e ora con la stanziamento di 2 milioni di euro da parte della giunta. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 8 febbraio 2021) Ventilazionee dispostivi antiparticolato nei bus. Sono i due progetti della giunta regionale guidata dal governatore Francesco Acquaroli. Il primo era stato annunciato in occasione dell’annuncio del ritorno in classe degli studenti delle superiori, e ora con la stanziamento di 2 milioni di euro da parte della giunta. L'articolo .

PicenoTime : Covid, Marche prima regione a intervenire a livello strutturale su areazione e sanificazione nelle scuole… - orizzontescuola : Covid-19, Marche: ventiliazione meccanica controllate nelle aule, Meloni: “Altro che banchi a rotelle” - giannileft : @fanpage Bertolaso chi? L'inventore del vaccino 'Shuttle'? Uahahahahahahaha!! Annamo bene. Draghetto,lasciali perde… - AnsaMarche : In primavera a Jesi mostra su Raffaello e umanista Colocci. Cortometraggio anticipa evento rimandato causa covid - StartMagNews : Poste avvia la piattaforma per le prenotazioni delle vaccinazioni anti Covid per gli ultra ottantenni. A scegliere… -