Covid-19, l’Alto Adige torna in zona rossa: cosa accade per la scuola (Di lunedì 8 febbraio 2021) Da lunedì 8 febbraio l’Alto Adige è tornato in lockdown. Sono chiusi negozi, bar e ristoranti, mentre le scuole sono in Dad, aperti invece nidi e asili. È vietato lasciare il Comune di residenza se non per motivi di lavoro, studio, salute o esigenze di necessità. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 8 febbraio 2021) Da lunedì 8 febbraioto in lockdown. Sono chiusi negozi, bar e ristoranti, mentre le scuole sono in Dad, aperti invece nidi e asili. È vietato lasciare il Comune di residenza se non per motivi di lavoro, studio, salute o esigenze di necessità. L'articolo .

Agenzia_Ansa : L'Alto Adige in lockdown da lunedì. Allarme varianti del virus in Umbria #Covid #ANSA - MediasetTgcom24 : Covid, da lunedì 8 febbraio l'Alto Adige torna in lockdown #altoadige - orizzontescuola : Covid-19, l’Alto Adige torna in zona rossa: cosa accade per la scuola - isalucedifronzo : Covid: Alto Adige l'8 febbraio torna in lockdown - Ultima Ora - ANSACovid: Alto Adige l'8 febbraio torna in lockdow… - LucaFerrettiEvo : @sandrowilcke @OpencovidM Quel che spesso si perde di vista è che con i tempi di trasmissione COVID, il contact tra… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid l’Alto Caserta, per la Ugl nell'Alto casertano dopo un anno di Covid con l'economia ferma al palo si rischia bomba sociale l'eco di caserta