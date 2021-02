Covid-19, il bollettino medico dell’8 febbraio: 7.970 contagiati e 307 deceduti (Di lunedì 8 febbraio 2021) Covid-19, ecco il nuovo bollettino medico nazionale fornito dalla Protezione Civile. Covid-19, il bollettino medico di lunedì 8 febbraio • 7.970 contagiati • 307 morti • 15.082 guariti +36 terapie intensive +261 ricoveri 144.270 tamponi Tasso di positività: 5,5% (-0,1%) 2.582.510 vaccinati totali L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 8 febbraio 2021)-19, ecco il nuovonazionale fornito dalla Protezione Civile.-19, ildi lunedì 8• 7.970• 307 morti • 15.082 guariti +36 terapie intensive +261 ricoveri 144.270 tamponi Tasso di positività: 5,5% (-0,1%) 2.582.510 vaccinati totali L'articolo proviene da Inews.it.

