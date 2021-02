"Costruiamo uno spazio per capire come Potere e Parità cambiano la nostra vita" (Di lunedì 8 febbraio 2021) Potere e Parità. Due parole che spesso sono state messe a confronto e su cui nei secoli tanto si è dibattuto. Discussione che nemmeno oggi si è spenta. “Potere e Parità” è anche il nome del ciclo di incontri curato dalla giurista Andrea Catizone su HuffPost che prende il via con l’intervista alla giornalista Tiziana Ferrario, per anni volto del Tg1. Conversazione che analizzerà la violenza verbale spesso usata da Donald Trump nei confronti delle donne durante i suoi quattro anni di presidenza, già a partire dalla campagna elettorale contro Hillary Clinton. Per poi passare al dramma dei femminicidi che occupano sempre di più le pagine della cronaca. “L’obiettivo - spiega Catizone - è costruire uno spazio per mettere in rapporto due termini che sembrano antitetici. Da una parte il Potere ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 8 febbraio 2021). Due parole che spesso sono state messe a confronto e su cui nei secoli tanto si è dibattuto. Discussione che nemmeno oggi si è spenta. “” è anche il nome del ciclo di incontri curato dalla giurista Andrea Catizone su HuffPost che prende il via con l’intervista alla giornalista Tiziana Ferrario, per anni volto del Tg1. Conversazione che analizzerà la violenza verbale spesso usata da Donald Trump nei confronti delle donne durante i suoi quattro anni di presidenza, già a partire dalla campagna elettorale contro Hillary Clinton. Per poi passare al dramma dei femminicidi che occupano sempre di più le pagine della cronaca. “L’obiettivo - spiega Catizone - è costruire unoper mettere in rapporto due termini che sembrano antitetici. Da una parte il...

