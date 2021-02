"Cos'ha fatto la Rai". Mara Venier e l'ospitata di Obama da Fazio: una clamorosa rivelazione (Di lunedì 8 febbraio 2021) Che Tempo Che Fa e Fabio Fazio hanno riscosso successo. Nella puntata dell'8 febbraio il conduttore di Rai 3 ha intervistato niente di meno di Barack Obama. L'occasione è stata la presentazione dell'autobiografia dell'ex presidente degli Stati Uniti. Molti i commenti piovuti. Tra questi anche quello di Mara Venier. La conduttrice di Domenica In ha ammesso di esserne rimasta colpita. Non solo. "L'intervista di Fazio a Obama - ha commentato la Venier in un colloquio con l'Adnkronos - è stata meravigliosa, bellissima. L'ho vista anche io, Fazio è stato bravissimo e la Rai ha fatto un grande colpo ad avere Obama". La Venier ha infatti dichiarato che avrebbe voluto essere al posto di ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 8 febbraio 2021) Che Tempo Che Fa e Fabiohanno riscosso successo. Nella puntata dell'8 febbraio il conduttore di Rai 3 ha intervistato niente di meno di Barack. L'occasione è stata la presentazione dell'autobiografia dell'ex presidente degli Stati Uniti. Molti i commenti piovuti. Tra questi anche quello di. La conduttrice di Domenica In ha ammesso di esserne rimasta colpita. Non solo. "L'intervista di- ha commentato lain un colloquio con l'Adnkronos - è stata meravigliosa, bellissima. L'ho vista anche io,è stato bravissimo e la Rai haun grande colpo ad avere". Laha infatti dichiarato che avrebbe voluto essere al posto di ...

CapitanBergomi : @xxanterebic Cos'ha fatto di nuovo ?? - lookupandillbe : 20.08 il fatto è che, specialmente in questi ultimi giorni, volevo disattivare (ecco perché il lucchetto). però non… - Federcucciola : Assolutamente da vedere...se conoscete un po’ l’inglese dedicatevi 5 minuti e capirete cos’è la Us Corporation...e… - _rtz__ : scusate ho una domanda, Giulia nei reality oltre alle storie d’amore cos’ha fatto? #tzvip #gfivp - boia_er : RT @_Arimoon88: ??Cos'è successo la tua stella, la tua stella si è eclissata e ora provaci dal buio a brillare senza me?? Scusate, vado un a… -