Cortina 2021: domani superG femminile, Bassino la prima a partire (Di lunedì 8 febbraio 2021) Cortina, 8 feb. - (Adnkronos) - domani a Cortina d'Ampezzo andrà in scena solo il superG femminile, la gara maschile è stata rinviata a giovedì, al posto della prima prova della discesa, che invece è stata cancellata. Confermato come da programma il superG femminile sull'Olympia delle Tofane, con un nuovo orario di partenza. Si gareggia a partire dalle 13 e la prima concorrente a mettere i bastoni fuori dal cancelletto di partenza sarà l'azzurra Marta Bassino che proverà a sfruttare il disegno dell'allenatore italiano Giovanni Feltrin. Con il 7 l'atleta più attesa della giornata, la svizzera Lara Gut-Behrami, attuale leader di specialità nella Coppa del Mondo. Saranno presenti 44 atlete in ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 8 febbraio 2021), 8 feb. - (Adnkronos) -d'Ampezzo andrà in scena solo il, la gara maschile è stata rinviata a giovedì, al posto dellaprova della discesa, che invece è stata cancellata. Confermato come da programma ilsull'Olympia delle Tofane, con un nuovo orario di partenza. Si gareggia adalle 13 e laconcorrente a mettere i bastoni fuori dal cancelletto di partenza sarà l'azzurra Martache proverà a sfruttare il disegno dell'allenatore italiano Giovanni Feltrin. Con il 7 l'atleta più attesa della giornata, la svizzera Lara Gut-Behrami, attuale leader di specialità nella Coppa del Mondo. Saranno presenti 44 atlete in ...

RaiSport : ? Oggi #Cortina ???? iridata apre al mondo Questa sera alle 18:00 in diretta su @RaiDue la cerimonia di apertura dei… - Agenzia_Ansa : #Cortina2021 E' stata cancellata per una fortissima nevicata la combinata donne che oggi doveva aprire i Mondiali d… - SkySport : ULTIM’ORA SCI ? MONDIALI CORTINA 2021, CANCELLATA LA COMBINATA A CAUSA DELLA NEVICATA INTENSA NELLA NOTTE ?… - solomotori : Audi Talks, per i Mondiali storytelling si sposta a Cortina - Fantaski_it : Cortina 2021: donne a caccia del primo oro in superG al Mondiale #fisalpine -