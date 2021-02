Corso Garibaldi, interruzione idrica per lavori di manutenzione straordinaria (Di lunedì 8 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoComunichiamo che a causa di lavori di manutenzione straordinaria sulla rete nel comune di Benevento, questa sera, a partire dalle ore 22:00 fino alle ore 24:00, sarà sospeso il servizio idrico nelle seguenti zone: tutto Corso Garibaldi e relative traverse, compresa Piazza Guerrazzi, via Posillipo, Corso Vittorio Emanuele e relative traverse. Ricordiamo che per segnalare Emergenze e Guasti è sempre attivo il numero verde gratuito sia da cellulare che da telefono fisso 800 511717 e il servizio segnalazione disservizi attraverso l’App My Gesesa direttamente dal proprio cellullare. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 8 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoComunichiamo che a causa didisulla rete nel comune di Benevento, questa sera, a partire dalle ore 22:00 fino alle ore 24:00, sarà sospeso il servizio idrico nelle seguenti zone: tuttoe relative traverse, compresa Piazza Guerrazzi, via Posillipo,Vittorio Emanuele e relative traverse. Ricordiamo che per segnalare Emergenze e Guasti è sempre attivo il numero verde gratuito sia da cellulare che da telefono fisso 800 511717 e il servizio segnalazione disservizi attraverso l’App My Gesesa direttamente dal proprio cellullare. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

