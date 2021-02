Coronavirus, stop in Sudafrica al vaccino AstraZeneca: inefficace contro la variante locale. Negli Usa allarme su quella inglese: entro marzo sarà dominante (Di lunedì 8 febbraio 2021) Sudafrica Phill Magakoe / AFP Un momento dell’allenamento del pugile Sudafricano Santy Mathole con il suo allenatore Jan Mathole a est di PretoriaIl vaccino di AstraZeneca inefficace sui casi lievi e moderati della variante Sudafricana Il Sudafrica ha deciso di sospendere l’uso del vaccino di AstraZeneca contro il Coronavirus dopo che dati su una sperimentazione interna, non ancora pubblicati si una rivista scientifica, hanno dimostrato una scarsa capacità di protezione contro la variante locale, la B.1.351, per i casi di infezione lieve e moderata. Il governo Sudafricano punterà per il momento a somministrare ... Leggi su open.online (Di lunedì 8 febbraio 2021)Phill Magakoe / AFP Un momento dell’allenamento del pugileno Santy Mathole con il suo allenatore Jan Mathole a est di PretoriaIldisui casi lievi e moderati dellana Ilha deciso di sospendere l’uso deldiildopo che dati su una sperimentazione interna, non ancora pubblicati si una rivista scientifica, hanno dimostrato una scarsa capacità di protezionela, la B.1.351, per i casi di infezione lieve e moderata. Il governono punterà per il momento a somministrare ...

