Coronavirus Sicilia, il bollettino dell'8 febbraio 2021: 478 nuovi casi, la situazione a Palermo (Di lunedì 8 febbraio 2021) Sono 478 i nuovi casi di positività al Coronavirus emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore. 22.446 i tamponi processati tra molecolari e test rapidi.Si tratta del numero più basso del 2021 e da almeno tre mesi a questa parte. Questo è quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a lunedì 8 febbraio 2021. Il rapporto tra contagiati e tamponi è del 2,12%. Al momento, gli attuali positivi nell'Isola sono 38.932. 1.192 sono le persone ricoverate con sintomi in ospedale (-6), di cui 181 in terapia intensiva (+3). 37.559 sono le persone in isolamento domiciliare. I nuovi decessi sono 22, che porta il totale a 3.704 dall'inizio della pandemia nell'Isola; 533 i guariti.

