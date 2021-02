Coronavirus, Ricciardi: «Mi auguro che nuovo governo lasci strategia di convivenza con il virus e abbracci quella dell'eliminazione» (Di lunedì 8 febbraio 2021) Secondo Walter Ricciardi la strategia di convivenza con il virus non sta funzionando. Il docente di Igiene dell'Università Cattolica di Roma consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza, ha spiegato il suo punto di vista nel corso della trasmissione Rai, Agorà . Lo ha fatto svolgendo anche lo sguardo al futuro, dove a delineare il modus operandi rispetto ai metodi di contenimento del virus sarà il nuovo governo. Quello che, verosimilmente, sarà guidato da Mario Draghi. Coronavirus, Ricciardi segnala la situazione delle zone Gli ultimi di Dpcm del governo Conte 2, come è noto, hanno optato per la divisione del territorio in ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 8 febbraio 2021) Secondo Walterladicon ilnon sta funzionando. Il docente di Igiene'Università Cattolica di Roma consigliere del ministroa Salute Roberto Speranza, ha spiegato il suo punto di vista nel corsoa trasmissione Rai, Agorà . Lo ha fatto svolgendo anche lo sguardo al futuro, dove a delineare il modus operandi rispetto ai metodi di contenimento delsarà il. Quello che, verosimilmente, sarà guidato da Mario Draghi.segnala la situazionee zone Gli ultimi di Dpcm delConte 2, come è noto, hanno optato per la divisione del territorio in ...

