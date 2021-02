Coronavirus: Regioni alpine, tutto pronto per sci in sicurezza dal 15 febbraio (2) (Di lunedì 8 febbraio 2021) (Adnkronos) - "È molto apprezzabile - continuano i rappresentanti delle Regioni di montagna - l'impegno messo in campo dagli impiantisti che, a pochi giorni dall'apertura prevista dal Cts per il prossimo 15 febbraio, si sono attrezzati per accogliere i fruitori attraverso misure operative che minimizzeranno i rischi di contagio da Covid, in coerenza con quanto predisposto dal Protocollo proposto dalle Regioni e approvato dal Cts". Il protocollo, sottolineano, "prevede a esempio l'utilizzo del 30% della capacità degli impianti. È evidente e comprensibile la voglia di molti cittadini di uscire all'aria aperta dopo un periodo di forti limitazioni e chiusure, ma i protocolli consentiranno tutto questo garantendo sicurezza". L'attuale Dpcm prevede a partire dal 16 febbraio la possibilità ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 8 febbraio 2021) (Adnkronos) - "È molto apprezzabile - continuano i rappresentanti delledi montagna - l'impegno messo in campo dagli impiantisti che, a pochi giorni dall'apertura prevista dal Cts per il prossimo 15, si sono attrezzati per accogliere i fruitori attraverso misure operative che minimizzeranno i rischi di contagio da Covid, in coerenza con quanto predisposto dal Protocollo proposto dallee approvato dal Cts". Il protocollo, sottolineano, "prevede a esempio l'utilizzo del 30% della capacità degli impianti. È evidente e comprensibile la voglia di molti cittadini di uscire all'aria aperta dopo un periodo di forti limitazioni e chiusure, ma i protocolli consentirannoquesto garantendo". L'attuale Dpcm prevede a partire dal 16la possibilità ...

