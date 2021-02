Coronavirus Puglia, 377 nuovi contagi e 23 morti: il bollettino (Di lunedì 8 febbraio 2021) Sono 377 i nuovi contagi da Coronavirus in Puglia secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 23 morti per Covid. Sono stati fatti 3.583 tamponi nelle ultime 24 ore. Dei nuovi positivi 142 in provincia di Bari, 31 in provincia di Brindisi, 6 nella provincia Bat, 115 in provincia di Foggia, 61 in provincia di Lecce, 29 in provincia di Taranto. Sette casi di residenti fuori Regione sono stati riclassificati e attribuiti. Dei 23 decessi 7 in provincia di Bari, 1 in provincia Bat, 8 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto. Ieri i decessi erano stati 8. In tutto, da quando è iniziata la pandemia, i morti sono 3.422. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.378.491 test. Sono 75.760 ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 8 febbraio 2021) Sono 377 idainsecondo ilreso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 23per Covid. Sono stati fatti 3.583 tamponi nelle ultime 24 ore. Deipositivi 142 in provincia di Bari, 31 in provincia di Brindisi, 6 nella provincia Bat, 115 in provincia di Foggia, 61 in provincia di Lecce, 29 in provincia di Taranto. Sette casi di residenti fuori Regione sono stati riclassificati e attribuiti. Dei 23 decessi 7 in provincia di Bari, 1 in provincia Bat, 8 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto. Ieri i decessi erano stati 8. In tutto, da quando è iniziata la pandemia, isono 3.422. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.378.491 test. Sono 75.760 ...

BisceglieLiveIt : #Bisceglie Coronavirus, 337 nuovi casi in Puglia. Nella Bat soli 6 casi, ma è merito dei pochi tamponi - Puglia_in : Aggiornamento dell'8 febbraio sulla diffusione del Covid-19 coronavirus in Puglia. Dati di giornata e complessivi d… - CassanoLiveIt : #Cassano Coronavirus, in Puglia 377 casi su appena 3583 test (10,5%). Altre 23 vittime - GianvitoPuglies : Regione Puglia: Bollettino epidemiologico dell’8 febbraio 2021 - rep_bari : Coronavirus, in Puglia più attualmente positivi che in Lombardia: è la terza regione d'Italia [di Cenzio Di Zanni]… -