Coronavirus oggi. Biden: difficile l'immunità di gregge prima dell'estate. Il Sudafrica sospende AstraZeneca (Di lunedì 8 febbraio 2021) ? Nessun contagio locale nella Cina continentale? Gli Usa toccano quota 27 milioni di contagi? Russia, 15.916 nuovi casi e 407 morti? Il Sudafrica sospende la somministrazione di AstraZeneca? Biden: emergenza peggiore del previsto. difficile l'immunità di gregge prima dell'estate? In Italia 11.641 casi e 270 morti? In giallo 17 regioni su 20

you_trend : ? #Coronavirus, vaccini somministrati fino alle 17 di oggi in Italia: 2535295 Di cui prime dosi: 1420273 Di cui se… - you_trend : ?? #Coronavirus: oggi l'indice di gravità elaborato da YouTrend sale a 60, ieri era 59 Nota metodologica completa:… - you_trend : ? #Coronavirus, vaccini somministrati per regione alle 17 di oggi - AlessandraB18 : RT @SaluteLazio: #Coronavirus: Unità di Crisi Regione Lazio: partite oggi le somministrazioni del vaccino anti covid agli over 80: in tutti… - stefano_gatto97 : RT @SkyTG24: Covid Lombardia, 1.515 nuovi casi su 27.624 tamponi. DIRETTA -