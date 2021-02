Coronavirus, nel Regno Unito ipotesi terza dose contro le varianti. In Sudafrica stop al vaccino AstraZeneca (Di lunedì 8 febbraio 2021) Regno Unito ANSA L’ingresso di uno dei centri di vaccinazione anti-Covid gestiti a Londra dall’Nhs, il Servizio sanitario nazionale britannicoLondra punta a vaccinare tutti gli over 50 entro maggio Nel Regno Unito il ministro Nadhim Zahawi, responsabile per lo sviluppo del vaccino anti-Coronavirus, ha suggerito che potrebbero essere necessarie iniezioni annuali oppure un ulteriore «richiamo durante l’autunno» per contrastare le varianti Covid. Il richiamo autunnale, se venisse deciso di procedere in tal senso già a partire da quest’anno, si configurerebbe così come una terza dose di vaccino da somministrare nel 2021. Zahawi si è detto inoltre fiducioso che il Servizio sanitario britannico sarà in grado di ... Leggi su open.online (Di lunedì 8 febbraio 2021)ANSA L’ingresso di uno dei centri di vaccinazione anti-Covid gestiti a Londra dall’Nhs, il Servizio sanitario nazionale britannicoLondra punta a vaccinare tutti gli over 50 entro maggio Nelil ministro Nadhim Zahawi, responsabile per lo sviluppo delanti-, ha suggerito che potrebbero essere necessarie iniezioni annuali oppure un ulteriore «richiamo durante l’autunno» per contrastare leCovid. Il richiamo autunnale, se venisse deciso di procedere in tal senso già a partire da quest’anno, si configurerebbe così come unadida somministrare nel 2021. Zahawi si è detto inoltre fiducioso che il Servizio sanitario britannico sarà in grado di ...

