Coronavirus, Moderna ha rinunciato ai suoi diritti sul vaccino anti-Covid? No, si tiene stretta i suoi brevetti (Di lunedì 8 febbraio 2021) Nell’ottobre scorso Moderna pubblica un comunicato riguardante i brevetti del suo vaccino a RNA contro il nuovo Coronavirus che prevedono l’uso di tecnologie condivisibili da altre aziende interessate alla produzione dei propri antidoti. La news passa in sordina. Riemerge due mesi dopo presentata nel giusto contesto sul sito di Corradini, azienda che offre consulenza su marchi e brevetti. Durante l’ultimo weekend il comunicato torna a circolare e comincia a essere interpretato da molti come una rinuncia di Moderna ai diritti sui brevetti. Facciamo chiarezza. Per chi ha fretta: La casa farmaceutica Moderna pubblica l’8 ottobre 2020 un comunicato in cui annuncia alcuni allentamenti nella gestione dei ... Leggi su open.online (Di lunedì 8 febbraio 2021) Nell’ottobre scorsopubblica un comunicato riguardante idel suoa RNA contro il nuovoche prevedono l’uso di tecnologie condivisibili da altre aziende interessate alla produzione dei propridoti. La news passa in sordina. Riemerge due mesi dopo presentata nel giusto contesto sul sito di Corradini, azienda che offre consulenza su marchi e. Durante l’ultimo weekend il comunicato torna a circolare e comincia a essere interpretato da molti come una rinuncia diaisui. Facciamo chiarezza. Per chi ha fretta: La casa farmaceuticapubblica l’8 ottobre 2020 un comunicato in cui annuncia alcuni allentamenti nella gestione dei ...

