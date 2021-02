Coronavirus Lombardia | 895 nuovi contagi e 51 morti | il bollettino

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 8 febbraio 2021) (Adnkronos) - Sono 895 idainsecondo ilreso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 51. Nelle ultime 24 i dimessi e guariti sono stati 3.310. Da inizio pandemia nella Regione ci sono stati 27.504 decessi. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono invece 13.920. Il rapporto tra tamponi e positivi si attesta al 6,4%. I pazienti guariti/dimessi sono 476.502 (+3.310), di cui 3.092 dimessi e 473.410 guariti, mentre aumentano i ricoverati in terapia intensiva: 362 (+4) e quelli ricoverati non in terapia intensiva 3.491 (+24). Nella provincia di Milano sono 327 ipositivi al, di cui 164 a Milano città. Quanto alle altre province, a Bergamo si contano 73 ...