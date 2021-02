Coronavirus, lo studio dei pediatri a Napoli: “Ecco come attacca il Covid” (Di lunedì 8 febbraio 2021) In questo periodo abbiamo notato come il Coronavirus stia diventando particolarmente contagioso anche tra i ragazzi e i bambini. Se prima gli anziani erano i pazienti più a rischio, ora bisogna stare attenti anche ai più piccoli. 340 pediatri napoletani della Federazione Italiana Medici pediatri hanno seguito i piccoli pazienti e hanno studiato a fondo L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 8 febbraio 2021) In questo periodo abbiamo notatoilstia diventando particolarmente contagioso anche tra i ragazzi e i bambini. Se prima gli anziani erano i pazienti più a rischio, ora bisogna stare attenti anche ai più piccoli. 340napoletani della Federazione Italiana Medicihanno seguito i piccoli pazienti e hanno studiato a fondo L'articolo

un anno a questa parte inevitabilmente l'argomento principale è sempre la pandemia da coronavirus.

Coronavirus, al via in regione uno studio per capire la diffusione delle varianti

Foto di BC Y da Pixabay Al via, in Emilia - Romagna , uno studio per capire quanto "gira" la variante inglese , ma anche per rintracciare l'eventuale presenza di altre varianti sul territorio regionale . A condurlo, su mandato dell'Istituto Superiore di ...

Emergenze e priorità del nuovo governo in tema Covid-19

Recovery, Piano vaccini e ordinanze che stanno per scadere. L'incarico di Speranza e quello di Arcuri. La spinta di Draghi per accelerare la campagna di vaccinazione, con un occhio particolare a logis ...

Coronavirus, si studia la riapertura di palestre e piscine: regole e protocolli chiesti dal CTS

E' obbligatoria la pulizia delle aree di contatto di ciascun attrezzo dopo ogni utilizzo da parte dell’utente con opportuno prodotto igienizzante. PISCINE - In tema di piscina il protocollo prevede 'd ...

