Coronavirus Lazio | 782 nuovi casi e 32 morti | il bollettino

(Di lunedì 8 febbraio 2021) (Adnkronos) - Sono 782 icontagi danelsecondo ilreso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 32. "Oggi su oltre 8 mila tamponi nel(-715) e quasi 6 mila antigenici per un totale di oltre 14mila test, si registrano 4.558 i guariti" dice l'assessore alla Sanità e all'Integrazione sociosanitaria della Regione Alessio D'Amato. "Diminuiscono i, mentre aumentano i decessi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 9%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 5%. Ia Roma città sono a quota 400". Nelsono 49.550 iattualmente positivi a Covid-19, di cui 2.248 ricoverati, 272 in terapia ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Lazio

Seguono Campania (1.189), Lombardia (895) e(782). Le vittime ufficiali salgono a 91.580, ...(di cui 11.836 molecolari e 2.084 antigenici) nelle ultime 24 ore i nuovi casi positivi al...in Italia, guariti e attualmente positivi I nuovi dimessi/guariti sono 15.082 , gli ... Di questi, 51 vengono dalla Lombardia, 32 daed Emilia Romagna, 23 dalla Puglia e 22 dalla ...Diminuiscono i casi, mentre aumentano i decessi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 9%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende a 5%. I ...Nelle ultime 24 ore, sono 7.970 i nuovi casi registrati in Italia e 307 le vittime. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 2.143, in aumento di 36 unità rispetto a ieri ...