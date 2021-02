Coronavirus Italia, da ieri 7.970 nuovi contagi e 307 vittime. Tornano a risalire le terapie intensive (Di lunedì 8 febbraio 2021) Sempre altalenante la situazione Coronavirus nel Paese dove, soltanto grazie al nuovo sistema di calcolo ‘misto’ (tra molecolari e antigenici) dal numero dei tamponi effettuati, quotidianamente si ottiene un indice di positività tutto sommato ‘accettabile’. Infatti nelle ultime 24 ore son stati effettuati complessivamente 144.270 tamponi che, alla luce dei 7.970 nuovi contagi emersi, danno un indice di positività pari al 5,5%. Ad ogni modo, ricorda il bollettino quotidiano stilato dal ministero della Salute, ad oggi nel Paese gli attualmente positivi – non ‘malati’ – sono 419.604 Fatto sta che, in questi ultimi giorni, in alcune regioni i nuovi casi hanno nuovamente superato quota mille. E il caso ad esempio dell’Emilia Romagna, con 1.273 casi. Segue poi la Campania (1.189 casi). Con il Lazio a 782 ... Leggi su italiasera (Di lunedì 8 febbraio 2021) Sempre altalenante la situazionenel Paese dove, soltanto grazie al nuovo sistema di calcolo ‘misto’ (tra molecolari e antigenici) dal numero dei tamponi effettuati, quotidianamente si ottiene un indice di positività tutto sommato ‘accettabile’. Infatti nelle ultime 24 ore son stati effettuati complessivamente 144.270 tamponi che, alla luce dei 7.970emersi, danno un indice di positività pari al 5,5%. Ad ogni modo, ricorda il bollettino quotidiano stilato dal ministero della Salute, ad oggi nel Paese gli attualmente positivi – non ‘malati’ – sono 419.604 Fatto sta che, in questi ultimi giorni, in alcune regioni icasi hanno nuovamente superato quota mille. E il caso ad esempio dell’Emilia Romagna, con 1.273 casi. Segue poi la Campania (1.189 casi). Con il Lazio a 782 ...

repubblica : Le varianti del coronavirus aumentano in Italia. E si diffondono nelle scuole - SkyTG24 : La campagna vaccinale contro il #coronavirus entra nella fase della somministrazione agli over 80. La situazione e… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Italia 7.970 nuovi casi con 144.270 tamponi e altri 307 morti #coronavirusitalia… - lindaeciao : RT @5Selector: ?? 1/3 dei decessi ad oggi in Italia è in #Lombarda. #Salvini proporremo il modello #Fontana a #Draghi per sconfiggere la pan… - msn_italia : Coronavirus, il bollettino di oggi 8 febbraio: 7.970 nuovi casi e 307 morti -