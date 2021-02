Coronavirus, Italia campo neutro per Champions League e Europa League (Di lunedì 8 febbraio 2021) La UEFA sta valutando l’ipotesi di sfruttare l’Italia come campo neutro per alcune partite di Champions League e Europa League. I dettagli Secondo quanto riferito da Alessandro Alciato di SKy Sport, l’Italia potrebbe essere scelta come campo neutro per alcune partite di Champions League e Europa League. Nello specifico è possibile che la gara di andata dei sedicesimi di finale di Europa League fra Benfica e Arsenal si disputi all’Olimpico di Roma. Il Regno Unito ha disposto il blocco dei voli verso il Portogallo e inoltre chi entra ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 8 febbraio 2021) La UEFA sta valutando l’ipotesi di sfruttare l’comeper alcune partite di. I dettagli Secondo quanto riferito da Alessandro Alciato di SKy Sport, l’potrebbe essere scelta comeper alcune partite di. Nello specifico è possibile che la gara di andata dei sedicesimi di finale difra Benfica e Arsenal si disputi all’Olimpico di Roma. Il Regno Unito ha disposto il blocco dei voli verso il Portogallo e inoltre chi entra ...

