Coronavirus in Italia, il bollettino delle ultime 24 ore (Di lunedì 8 febbraio 2021) Emergenza Coronavirus, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in Italia. Il dato sui decessi nelle ultime 24 ore. Prosegue l’emergenza Coronavirus in Italia. I numeri nel bollettino giornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni. Coronavirus in Italia, il bollettino dell’8 febbraio Resta stabile l’andamento dell’epidemia in Italia. Sono 7.970 i nuovi casi su oltre 144mila tamponi. Tasso di positività intorno al 5,5%. Come ogni lunedì aumenta la pressione sui servizi sanitari e gli ingressi in terapia intensiva (139). Sono 36 in più i pazienti più gravi e 261 i ricoveri ordinari. In leggero incremento anche i decessi (307). Per quanto riguarda le regioni, ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 8 febbraio 2021) Emergenza, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in. Il dato sui decessi nelle24 ore. Prosegue l’emergenzain. I numeri nelgiornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni.in, ildell’8 febbraio Resta stabile l’andamento dell’epidemia in. Sono 7.970 i nuovi casi su oltre 144mila tamponi. Tasso di positività intorno al 5,5%. Come ogni lunedì aumenta la pressione sui servizi sanitari e gli ingressi in terapia intensiva (139). Sono 36 in più i pazienti più gravi e 261 i ricoveri ordinari. In leggero incremento anche i decessi (307). Per quanto riguarda le regioni, ...

repubblica : Le varianti del coronavirus aumentano in Italia. E si diffondono nelle scuole - MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Italia 7.970 nuovi casi con 144.270 tamponi e altri 307 morti #coronavirusitalia… - Corriere : Il bollettino: 7.970 nuovi casi (ma con meno tamponi effettuati) e 307 morti. Tasso di ... - SienaFree : Coronavirus in Italia: 7.970 nuovi casi, 419.604 (-7.420) attualmente positivi, 2.143 in intensiva (+36), 307 deced… - zazoomblog : I dati sul coronavirus in Italia di oggi lunedì 8 febbraio - #coronavirus #Italia #lunedì #febbraio -