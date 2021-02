Coronavirus in Italia, il bollettino dell’8 febbraio: 7.970 nuovi casi (Di lunedì 8 febbraio 2021) I dati di oggi del Coronavirus I dati del contagio da Coronavirus di oggi, lunedì 8 febbraio 2021, registrano 7.970 casi e 307 vittime. Calano i numeri dei contagi, ma sono aumentati i decessi. Tasso di positività al 5,5%. Gli aggiornamenti Gli attuali positivi in Italia sono un totale di 419.604, con un decremento di solo -7.420. 139 sono i nuovi ingressi nelle terapie intensive, mentre il dato sui guariti/dimessi è di 15.082 unità, un numero più basso rispetto al giorno precedente. Cala notevolmente rispetto a ieri il numero delle persone in isolamento domiciliare, e rimane ancora sotto i 20mila il totale dei ricoverati, oggi è di 19.527 unità. Le regioni Lombardia, Veneto e Campania restano le prime tre regioni a registrare i dati più numeri, seguite da Piemonte ed Emilia ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 8 febbraio 2021) I dati di oggi delI dati del contagio dadi oggi, lunedì 82021, registrano 7.970e 307 vittime. Calano i numeri dei contagi, ma sono aumentati i decessi. Tasso di positività al 5,5%. Gli aggiornamenti Gli attuali positivi insono un totale di 419.604, con un decremento di solo -7.420. 139 sono iingressi nelle terapie intensive, mentre il dato sui guariti/dimessi è di 15.082 unità, un numero più basso rispetto al giorno precedente. Cala notevolmente rispetto a ieri il numero delle persone in isolamento domiciliare, e rimane ancora sotto i 20mila il totale dei ricoverati, oggi è di 19.527 unità. Le regioni Lombardia, Veneto e Campania restano le prime tre regioni a registrare i dati più numeri, seguite da Piemonte ed Emilia ...

