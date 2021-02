Coronavirus: in Germania 158 decessi e 4.535 nuovi casi (Di lunedì 8 febbraio 2021) Berlino, 8 feb. (Adnkronos) - La Germania registra 158 decessi e 4.535 nuovi casi confermati di Coronavirus secondo il bollettino dell'Istituto Robert Koch. Dall'inizio della pandemia, nel Paese sono 2.288.545 i contagi con 61.675 morti e circa 185.600 casi attivi. Le persone guarite dopo aver contratto il Coronavirus sono circa 2.041.300. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 8 febbraio 2021) Berlino, 8 feb. (Adnkronos) - Laregistra 158e 4.535confermati disecondo il bollettino dell'Istituto Robert Koch. Dall'inizio della pandemia, nel Paese sono 2.288.545 i contagi con 61.675 morti e circa 185.600attivi. Le persone guarite dopo aver contratto ilsono circa 2.041.300.

SkySport : ULTIM'ORA CHAMPIONS OTTAVI: LIPSIA-LIVERPOOL SI GIOCHERÀ A BUDAPEST Spostata la sede per restrizioni Covid in Germa… - rtl1025 : ?? La polizia tedesca non permetterà al #Liverpool di entrare in Germania per giocare la partita di #ChampionsLeague… - s7raylight : @danielsun71mi @KoenigLaurin @scenarieconomic lavorando in tandem con il ministero, in soli 4 giorni gli scienziati… - Piero42395724 : RT @Lukyluke311: Germania - Il ministro degli interni Horst Seehofer (CSU) avrebbe incaricato i ricercatori del Robert Koch Institute (RKI)… - TV7Benevento : Coronavirus: in Germania 158 decessi e 4.535 nuovi casi... -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Germania Borsa: Asia chiude in rialzo, si guarda a ripresa economica

...annunciato dalla nuova amministrazione Usa ed ai piani di vaccinazioni contro il coronavirus. ... Sul fronte macroeconomico in arrivo la produzione industriale di Germania e Spagna e l'indice Sentix ...

Germania: ministro Salute Spahn favorevole a proroga blocco anti - Covid

... Jens Spahn, si è espresso a favore della proroga del blocco generale che, in vigore dal 16 dicembre scorso al 14 febbraio, la Germania ha attuato per il contenimento della pandemia di coronavirus. ...

Covid Germania, 8.616 casi e altri 231 morti Adnkronos Coronavirus: in Germania 158 decessi e 4.535 nuovi casi

Berlino, 8 feb. (Adnkronos) - La Germania registra 158 decessi e 4.535 nuovi casi confermati di coronavirus secondo il bollettino dell'Istituto Robert Koch. Dall'inizio della pandemia, nel Paese sono ...

Borse europee ottimiste grazie a stimoli Usa e vaccini

Nonostante i timori per la variante sudafricana del Covid, la campagna di vaccinazioni dovrebbe favorire i mercati. In Italia ancora focus su Draghi e sui titoli finanziari: si riparte con lo spread a ...

...annunciato dalla nuova amministrazione Usa ed ai piani di vaccinazioni contro il. ... Sul fronte macroeconomico in arrivo la produzione industriale die Spagna e l'indice Sentix ...... Jens Spahn, si è espresso a favore della proroga del blocco generale che, in vigore dal 16 dicembre scorso al 14 febbraio, laha attuato per il contenimento della pandemia di. ...Berlino, 8 feb. (Adnkronos) - La Germania registra 158 decessi e 4.535 nuovi casi confermati di coronavirus secondo il bollettino dell'Istituto Robert Koch. Dall'inizio della pandemia, nel Paese sono ...Nonostante i timori per la variante sudafricana del Covid, la campagna di vaccinazioni dovrebbe favorire i mercati. In Italia ancora focus su Draghi e sui titoli finanziari: si riparte con lo spread a ...