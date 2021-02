Coronavirus | il bollettino di oggi 8 febbraio 307 morti e 7 970 contagi | ecco i nuovi casi Covid regione per regione

Corriere : Il bollettino: 7.970 nuovi casi (ma con meno tamponi effettuati) e 307 morti. Tasso di ... - Bubu_Inter : RT @Corriere: Il bollettino: 7.970 nuovi casi (ma con meno tamponi effettuati) e 307 morti. Tasso di positività al 5,5% - veneziatoday : Coronavirus, bollettino serale dell'8 febbraio: i numeri in Veneto e provincia di Venezia - Corriere : Il bollettino: 7.970 nuovi casi (ma con meno tamponi effettuati) e 307 morti. Tasso di positività al 5,5% - palermomaniait : Coronavirus in Sicilia, bollettino 8 febbraio 2021: 478 i nuovi contagi, 137 a Palermo - -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino

I dati della regione: tasso di positività al 3% Sono 56 i nuovi contagi diin Sardegna secondo ildi oggi, 8 febbraio. Si registrano altri 4 morti, rende noto l'Unità di crisi regionale. I tamponi in più eseguiti sono stati 1.850, il tasso di ...Dall'inizio della pandemia nella Regione i decessi sono stati 5.291 Sono 782 i nuovi contagi danel Lazio secondo ilreso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 32 morti. Nel Lazio sono 49.550 i casi attualmente positivi a Covid - 19, di cui 2.248 ricoverati, 272 ...Sono 483 i nuovi contagi da coronavirus in Piemonti secondo il bollettino di oggi. Registrati inoltre altri 12 morti. I nuovi casi positivi sono pari al ...Sono 7.970 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 8 febbraio, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile pubblicato dal ministero della ...