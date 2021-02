Coronavirus: Giani, 'In Toscana 523 nuovi casi, tasso positivi prime diagnosi 12,1%' (Di lunedì 8 febbraio 2021) Firenze, 8 feb. - (Adnkronos) - "I nuovi casi registrati in Toscana sono 523 su 7.909 test di cui 5.782 tamponi molecolari e 2.127 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 6,61% (12,1% sulle prime diagnosi)". Lo annuncia su Facebook il presidente della Toscana, Eugenio Giani, anticipando il dato del bollettino regionale sull'andamento dell'epidemia di Coronavirus. "Teniamo alta l'attenzione, continuiamo a portare sempre la mascherina e restiamo responsabili. Coraggio Toscana!", conclude Giani. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 8 febbraio 2021) Firenze, 8 feb. - (Adnkronos) - "Iregistrati insono 523 su 7.909 test di cui 5.782 tamponi molecolari e 2.127 test rapidi. Ildeiè 6,61% (12,1% sulle)". Lo annuncia su Facebook il presidente della, Eugenio, anticipando il dato del bollettino regionale sull'andamento dell'epidemia di. "Teniamo alta l'attenzione, continuiamo a portare sempre la mascherina e restiamo responsabili. Coraggio!", conclude

infoitsalute : Coronavirus, in Toscana 668 positivi in più e 22 deceduti. Vaccini, chiarimenti di Giani sulla fascia tra 55 e 80 a… - infoitinterno : Coronavirus, 668 nuovi casi in Toscana. L'anticipazione di Eugenio Giani - - zazoomblog : Coronavirus Giani: «688 positivi in Toscana su oltre 12mila test» - #Coronavirus #Giani: #positivi - enricamaurizia : RT @qn_lanazione: Covid Toscana, Giani anticipa i dati di oggi: 668 nuovi casi / LIVE - qn_lanazione : Covid Toscana, Giani anticipa i dati di oggi: 668 nuovi casi / LIVE -