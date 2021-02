Coronavirus: Francia, ministro Salute si è vaccinato davanti telecamere (Di lunedì 8 febbraio 2021) Parigi, 8 feb. (Adnkronos) - Il ministro della Salute francese, Olivier Veran, si è vaccinato contro il Covid-19 davanti alle telecamere. Secondo i media locali, a Veran è stata somministrata la prima dose del vaccino prodotto da AstraZeneca. Il ministro - primo membro del governo a vaccinarsi - ha ricevuto la dose di AstraZeneca nell'ospedale di Melun. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 8 febbraio 2021) Parigi, 8 feb. (Adnkronos) - Ildellafrancese, Olivier Veran, si ècontro il Covid-19alle. Secondo i media locali, a Veran è stata somministrata la prima dose del vaccino prodotto da AstraZeneca. Il- primo membro del governo a vaccinarsi - ha ricevuto la dose di AstraZeneca nell'ospedale di Melun.

Parigi, 8 feb. (Adnkronos) - Il ministro della Salute francese, Olivier Veran, si è vaccinato contro il Covid-19 davanti alle telecamere. Secondo i ...

