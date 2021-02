Coronavirus e nuove varianti, Galli: «Campionatura, identificazione rapida focolai e zona rossa totale per i comuni» (Di lunedì 8 febbraio 2021) Quanto le nuove varianti incideranno sulla diffusione del Coronavirus? Alla domanda si potrà rispondere, probabilmente, solo con l'evoluzione dei fatti. Il fatto che l'Italia, ad oggi, sia in una situazione decisamente migliore rispetto ad altri paesi fa ipotizzare agli esperti che il territorio italiano possa essere stato risparmiato da una forte diffusione dei nuovi virus. Sebbene inizino a farsi notare situazioni come quelle dell'Umbria, dove l'insinuazione dei nuovi virus sarebbe la causa dell'aumento dei contagi rilevato. E di varianti e della possibile necessità di fronteggiarle in modo adeguato ha parlato Massimo Galli, in un'intervista rilasciata all'Agi. «Mi pare evidente - ha detto l'infettivologo - che noi siamo messi meglio di Paesi come la Spagna, la Francia e l'Inghilterra e non è ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 8 febbraio 2021) Quanto leincideranno sulla diffusione del? Alla domanda si potrà rispondere, probabilmente, solo con l'evoluzione dei fatti. Il fatto che l'Italia, ad oggi, sia in una situazione decisamente migliore rispetto ad altri paesi fa ipotizzare agli esperti che il territorio italiano possa essere stato risparmiato da una forte diffusione dei nuovi virus. Sebbene inizino a farsi notare situazioni come quelle dell'Umbria, dove l'insinuazione dei nuovi virus sarebbe la causa dell'aumento dei contagi rilevato. E die della possibile necessità di fronteggiarle in modo adeguato ha parlato Massimo, in un'intervista rilasciata all'Agi. «Mi pare evidente - ha detto l'infettivologo - che noi siamo messi meglio di Paesi come la Spagna, la Francia e l'Inghilterra e non è ...

tvsvizzera : Da oggi scattano le nuove regole per entrare in #Svizzera - resistenzasvran : Anche luoghi con una percentuale di nuove varianti vicino al 100% , come parti dell'Inghilterra , sono riusciti a r… - 29luglio1971 : RT @quot_umbria: Coronavirus: nuove disposizioni per attività Usl e aziende ospedaliere - Umbria_N_Web : Coronavirus: nuove disposizioni per attività Usl e Aziende Ospedaliere - franser_real : Coronavirus: i dati aggiornati all'8 febbraio -